Segre: “Ritiro a Manchester? Un sogno, io al numero otto al posto di Gundogan”

Arrivato in estate dal Torino, Jacopo Segre è ormai il principali protagonista, nonchè punto fermo, del centrocampo del Palermo in un campionato insidioso come la Serie B. Duttile e rapido intermedio nella zona nevralgica dello scacchiere di Eugenio Corini, Segre rappresenta un elemento chiave e di spicco per i rosanero. Diciannove presenze totali finora in stagione, secondo solo a Pigliacelli e Brunori, con tre gol siglati contro l'Ascoli nella gara d'esordio al "Barbera", oltre che contro Brescia e Cagliari. Intervenuto nel corso della puntata d'esordio del format di approfondimento calcistico "B Italian" in onda sul canale Twitch di Goal Italia, il centrocampista classe 1997 ha raccontato la sua esperienza con la maglia del Palermo FC targato City Football Group. In particolare, l'ex Torino si è soffermato sul ritiro effettuato dai rosanero all'Etihad Campus, dal 20 a 24 settembre 2022, centro sportivo di ultima generazione con sede a Manchester in cui lavora la squadra di Pep Guardiola. Di seguito le dichiarazioni di Jacopo Segre: