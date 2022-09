Segre: “Palermo merita palcoscenici importanti. Modulo di Corini? Rispondo così”

Due sconfitte consecutive per il Palermo targato Eugenio Corini , che dopo un inizio di campionato propositivo ha perso lucidità nelle gare contro Ascoli e Reggina . Diversi nuovi innesti del calciomercato hanno esordito in maglia rosanero nelle scorse settimane, tra questi anche Jacopo Segre . Il centrocampista ex Torino ha trovato la rete alla prima contro l'Ascoli, marcature purtroppo inutile ai fini del risultato. Il numero 6 del Palermo è intervenuto oggi in conferenza stampa, presentandosi al popolo rosanero. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Passaggio di modulo? Impatto con il mister positivo, lo conoscevo perché ci siamo sfidati tante volte. Io sono a disposizione dello staff per offrire il mio meglio qualunque sia il modulo. C'è competizione e darò sempre il mio 100% per questa maglia. Dobbiamo sudarla perché merita tanto. L'importante sono le idee, stiamo lavorando tanto per dare tutti il nostro meglio. I nuovi acquisti hanno una responsabilità importante, ma penso che dobbiamo dare tutto per lottare e per portare a casa grandi risultati. Gente come me, Di Mariano, Stulac o Saric dobbiamo aiutare la squadra e dare quel qualcosa in più. Nonostante abbia lasciato il Torino sono arrivato in una società splendida che merita dei palcoscenici importanti. Dobbiamo lottare per ottenere ciò tramite il lavoro perchè se manca quello non si può arrivare al massimo".