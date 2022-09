Segre: “Palermo? Mai esitato, c’è progetto solido. Riporteremo il club dove merita”

Approdato in Sicilia a fine agosto nel corso della sessione estiva di mercato, il nuovo acquisto rosanero, Jacopo Segre, si è presentato in conferenza stampa a poche settimane dall'inizio del campionato di Serie B 2022/23. Il centrocampista ex Torino, legatosi alla società di viale del Fante fino al 2025, ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a sposare il progetto Palermo non nascondendo le proprie ambizioni future.