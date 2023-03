Segre: “Nostra annata importante, non molliamo. Ci aspettiamo grande risultato”

Prosegue il ritiro del Palermo a Girona, che si avvia verso le battute finali. Dopo essere atterrati in Spagna lo scorso 21 marzo, oggi per gli uomini di mister Corini inizia l’ultimo giorno in terra iberica. Successivamente i siciliani rientreranno in sede per preparare la prossima sfida contro il Parma. Intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", il centrocampista rosanero Jacopo Segre, ha analizzato il momento vissuto dalla squadra soffermandosi su aspettative e ambizioni in vista del rush finale di campionato.