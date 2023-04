Segre: “Mio ruolo contro il Cosenza? Dico la mia. A Venezia sarà gara ostica”

" I fischi dei tifosi? C’è grande rammarico, ci hanno aiutato e supportato per tutta la partita , il pubblico è stato veramente straordinario. Cerchiamo di trasformare quesi fischi in applausi il più presto possibile”.

"Il mio ruolo di ieri? Era una posizione inedita per me, ma nel calcio di oggi è fondamentale adattarsi in più ruoli. Io faccio quello che mi chiede il mister, mi metto al 100% a disposizione dando sempre il meglio di me.L’ottavo posto? Mancano 6 finali per raggiungere l'obiettivo, allenandoci e lavorando al 100% raggiungeremo quest’obiettivo tutti insieme”.