Segre: “Longo e Giampaolo importanti, Valverde top. Palermo, quanti dispetti…”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Palermo: "In campo c'è feeling con tutti, è importante per rendere al meglio".

Mediagol ⚽️

"Liga, Premier League o Bundesliga? Sono tutti campionati bellissimi e affascinanti, penso che la Premier e la Bundesliga esprimano un calcio di grande intensità e di grande ritmo. Ogni bambino sogna di poterci giocare, però sono belli da vedere anche in televisione". Lo ha detto Jacopo Segre, intervistato ai microfoni di "Starcasinò". Diversi i temi trattati dal centrocampista del Palermo: dai tecnici che lo hanno allenato nel corso della sua carriera, al feeling in campo con gli attuali compagni di squadra. Ma non solo...

"Ho avuto la fortuna in questo percorso di avere allenatori importanti, tutti mi hanno lasciato qualcosa. Per citarne uno dico Moreno Longo che ho avuto alla Primavera del Torino, fondamentale per la mia carriera. Mi ha aiutato ad affrontare mentalmente e umanamente il salto dalla Primavera al calcio professionistico, quindi lo ringrazio molto, porto con me tutti i suoi consigli. Poi in Serie A, quando ero al Torino, ho avuto la possibilità di conoscere e allenarmi con Giampaolo che mi ha trasmesso tanto, come cosa volesse dire il predominio assoluto della palla, il possesso, le posizioni in campo tatticamente e tecnicamente. A quale giocatore mi ispiro? Mi piace molto Valverde del Real Madrid, un giocatore moderno. Anche lui duttile, che sfrutta tanto la sua fisicità, la sua forza e la sua tecnica; ricopre tanti ruoli, è un giocatore che mi piace perché esprime tanta forza e tenacia", le sue parole.

"Il più simpatico dello spogliatoio? E' un gruppo veramente simpatico, voglio bene a tutti. Ci scambiamo ogni giorno delle battute, facciamo ridere. Se mi dovessi accorgere che i miei scarpini sono spariti dallo spogliatoio? Darei a tanti la colpa (ride, ndr). Non faccio nomi ma alcuni sono molto dispettosi. Feeling in campo? In partita ed in allenamento, quando trovi un gruppo così sano e così volenteroso di imparare giorno dopo giorno, trovi feeling in campo con tutti. Penso sia importante per affrontare e rendere al meglio durante le partite", ha concluso Segre.