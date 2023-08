Segre: “Grande vittoria, cerco sempre di dare il massimo. La concorrenza…”

"Sono felice". Esordisce così in mixed zone Jacopo Segre , intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club al termine della sfida contro la Reggiana , andata in scena al "Mapei Stadium". Diversi i temi trattati dal centrocampista del Palermo , autore del gol del momentaneo 1-2 in favore dei rosanero. Di seguito, le sue dichiarazioni:

"Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra dal primo all'ultimo minuto. Nel calcio non bisogna mollare mai. Oggi abbiamo ottenuto una grande vittoria contro una squadra molto organizzata. Siamo molto contenti per questa prestazione perché al momento del loro pareggio non ci hanno fatto demoralizzare e abbiamo subito trovato la forza e lo spirito di riagguantare la partita riportandoci in vantaggio. Noi lavoriamo per questo: carattere e forza di squadra. La concorrenza a centrocampo? Io aiuto la squadra cercando di dare il massimo sempre, in ogni partita bisogna farsi trovare pronti. Le grandi squadre hanno tutte grandi competizioni nei reparti. Dobbiamo aiutarci l'un l'altro, solo così si raggiungono grandi obiettivi".