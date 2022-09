Segre: “Genoa costruito per vincere, ma daremo battaglia. Barbera 12° uomo in campo”

Approdato in Sicilia a fine agosto nel corso della sessione estiva di mercato, il nuovo acquisto rosanero, Jacopo Segre, si è presentato in conferenza stampa a poche settimane dall'inizio del campionato di Serie B 2022/23. Il centrocampista ex Torino, legatosi alla società di viale del Fante fino al 2025, ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a sposare il progetto Palermo fissando inoltre gli obiettivi stagionali.

"Maglia Dybala? Discorso chiuso da un pò, è stata un'emozione mia personale giocare il derby. Nella mia carriera ho avuto tanti giocatori a cui mi ispiro ma la mia dedizione e il mio spirito di sacrificio ha messo in mostra quello che potessi fare. Lavorare è l'obiettivo principale. Al Toro ci sono stati giocatori importanti, ma io sono Segre e devo lavorare per raggiungere i miei obiettivi. Gente come Lukic che è un lavoratore. Lo stesso mister Corini, Migliaccio, Pastore... potrei fare un elenco pazzesco di quanti centrocampisti hanno indossato questa maglia gloriosa del Palermo. Sarà una partita affascinante, il Genoa ha una squadra per vincere il campionato.Noi siamo in casa e avremo il nostro dodicesimo uomo in più a cui dico di venire allo stadio per lottare tutti insieme. Dobbiamo curare i minimi dettagli per portare a casa questa partita. Noi daremo battaglia fino all'ultimo minuto".