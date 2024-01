Segre, Gazzetta: “Goleador e talismano, il Palermo ha trovato il suo vice Brunori”

"Segre, la testa è a posto. Goleador e talismano, quando va a segno lui il Palermo non perde". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulle recenti prestazioni offerte da Jacopo Segre in campionato. L'ex Torino ha già segnato sei gol, di cui cinque di testa. L'ultima proprio in occasione della sfida andata in scena venerdì sera al "Ceravolo" contro il Catanzaro . Una specialità che vede al momento i rosanero al primo posto in Europa con tredici reti.

"Nel bicchiere mezzo pieno c’è sempre lui. Il Palermo ha trovato il suo bomber di scorta che, nel bene o nel male, determina per rimediare come a Catanzaro o per suggellare come con il Pisa. In ogni caso, Jacopo Segre, in questo momento, si conferma l’uomo in più in mezzo al campo e anche sotto porta". Un vero e proprio talismano: quando Segre ha timbrato il cartellino, il Palermo non ha mai perso (due vittorie e quattro pareggi), conquistando ben dodici punti, che sarebbero potuti essere sedici se i rosanero avessero portato a casa l'intera posta in palio contro Parma e Como.