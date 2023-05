Segre: “Ecco i miei punti di forza. Scambierei la maglia con De Bruyne. E Tonali…”

Il Palermo scalda i motori in vista del prossimo impegno in campionato. Nonostante la sconfitta maturata contro il Cagliari , la formazione di mister Corini sarà artefice del proprio destino nell'ultimo impegno contro il Brescia . In caso di vittoria, sarà matematico l'accesso ai playoff. Un situazione analizzata dal centrocampista Jacopo Segre, intervenuto ai microfoni di "Starcasinò".

"Io sono una mezzala, il mio punto di forza è la fisicità, la corsa, gli inserimenti. La mia dote di poter far gol, creare occasioni durante le partite. Ovviamente devo ancora migliorare in tante cose, ci sto lavorando grazie anche al mister e ai miei compagni. Ho una playlist con delle canzoni e quelle che mi caricano di più le ascolto prima di ogni partita per affrontarla con la giusta mentalità, però dipende anche dal periodo. Con chi scambierei la maglia tra De Bruyne, Verratti e Modric? È una scelta complicata, pero De Bruyne è un giocatore veramente fenomenale, regala spettacolo in ogni partita, ha delle doti pazzesche. Anche gli altri sono giocatori magici, però spero di scambiarla con De Bruyne in futuro (ride, ndr). Se somiglio di più a Tonali, Pogba o Calhanoglu? Per caratteristiche penso più a Tonali, perché è un giocatore di quantità, di sostanza, di qualità ed è duttile. Ricopre tanti ruoli a centrocampo ed è un giocatore che dà l’anima sempre. Penso che questo mi possa contraddistinguere, la mentalità e la forza che fa tanto. Giorno libero? Sceglierei di fare una passeggiata a Mondello o un’esclusione in montagna. Sono tutte belle cose".