Sconcerti: “Acquisto del Palermo colpo più grande del mercato. In 5 anni…”

"A mio modo di vedere il colpo più grande del mercato è stato l'acquisto del Palermo da parte del fondo sovrano saudita, lo stesso che è proprietario del Manchester City. Se gli arabi avessero acquistato l’Inter o il Milan sarebbe stato non solo auspicabile ma anche una notizia bandiera di un’intera estate. La differenza fa parte non del calcio ma di come viene interpretato in base ai bacini di utenza. Che è una visione ottima, ma non reale delle cose che accadono. Il Palermo sarà entro cinque-sette anni una delle squadre più forti della serie A, ma non credo se lo augurino in molti".