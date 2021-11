Scomparsa Vittoria Campo: il cordoglio della FIGC per l’ex calciatrice del Palermo

La Divisione Calcio Femminile e il presidente Ludovica Mantovani si sono unite al cordoglio dei familiari di Vittoria Campo

E' morta a soli 23 anni l'ex calciatrice del Palermo Femminile, Vittoria Campo, vincitrice con la maglia rosanero dello scorso campionato di Serie C. Vittoria, a seguito di un malore improvviso accusato nella giornata di ieri, era stata trasportata d'urgenza in ospedale ma per lei non c'è stato nulla da fare. La Divisione Calcio Femminile e il presidente Ludovica Mantovani, appresa la notizia, si sono unite al cordoglio dei familiari di Vittoria Campo.