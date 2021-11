Scomparsa Vittoria Campo, il cordoglio del Palermo: “Buon viaggio”

Il mondo del calcio piange la morte di Vittoria Campo: spentasi a soli 23 anni a seguito di un malore improvviso accusato

E' morta a soli 23 anni l'ex calciatrice del Palermo Femminile, Vittoria Campo, vincitrice con la maglia rosanero dello scorso campionato di Serie C. Vittoria, a seguito di un malore improvviso accusato nella giornata di ieri, era stata trasportata d'urgenza in ospedale, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Appresa la notizia, anche il Palermo calcio si è unito al cordoglio dei familiari di Vittoria Campo, pubblicando un post attraverso i propri canali di riferimento.