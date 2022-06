Sciotto: “Barbera sold out? In due campionati farei numeri del Palermo in una gara”

“Mi hanno lasciato da solo contro tutto e tutti, non interessa il calcio a Messina né ai messinesi né alla città. In tutto il campionato abbiamo venduto 17mila tagliandi mentre il Palermo in una sola partita ne vende 34mila, quindi io dovrei fare due campionati per raggiungere gli spettatori del Palermo in una singola partita. Io non voglio nulla, prendete il Messina e portatelo più avanti di dove l’ho portato io e sarei felice. Bisogna intervenire subito, non vorrei che il Messina rinunciasse all’iscrizione.”