Saric: “Sogno di esordire con la Bosnia. Quando ho visto Jajalo al Barbera…”

"Possibile convocazione in nazionale essendo nato in Italia ma Bosniaco? La mia situazione familiare è particolare. La mia famiglia ha lottato per la Bosnia per la guerra degli anni '90, lì ho parenti e sento molto il valore di quel paese. Ci sono sempre andato e per me giocare nella nazionale della Bosnia sarebbe una cosa bellissima. E' un mio obiettivo e sarebbe un onore. Due anni fa sono stato convocato per le amichevoli ma ero infortunato. Sarebbe qualcosa di importante per me ma anche per la mia famiglia. Jajalo? Ci siamo conosciuti qui a Palermo quando io ero al Carpi. Gli ho anche chiesto la maglia ed è ben conservata. Chiedere la maglia a lui per me era davvero importante".