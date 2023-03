Saric: “Salvezza ok, ora inseguiamo un sogno. Io in Serie A con il Palermo…”

"Siamo qua per fare questo ritiro e prepararci al rush finale di campionato". Così Dario Saric , intervistato ai microfoni di Sky Sport a Girona , sede del ritiro della squadra di Eugenio Corini . Diversi i temi trattati dal centrocampista del Palermo , approdato nel capoluogo siciliano nel corso della sessione estiva di calciomercato a titolo definitivo dall'Ascoli, firmando un contratto che lo lega al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2026: dalle prestazioni offerte fin qui dalla compagine rosanero in campionato, reduce dalla vittoria conquistata contro il Modena fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", all'obiettivo Nazionale. Ma non solo...

"Come abbiamo fatto in precedenza a Manchester siamo venuti qui perché il Girona è una consorella, una squadra del City Group, e questo ti fa capire anche l'importanza del gruppo e l'importanza del contesto, facendoti lavorare ancora meglio - ha proseguito il classe 1997 -. Come giudico la nostra stagione? Sicuramente positiva, avevamo un obiettivo ed è stato raggiunto. Quindi abbiamo ancora abbastanza tempo per puntare a qualcosa di più ed inseguire un sogno. La Nazionale? Sicuramente è stata un'emozione unica perché giocare per la propria Nazione è un sogno per un bambino, rappresentare un intero stato è una bella responsabilità. Sono felice di questa opportunità e spero che ricapiterà ancora, lavoro per essere sempre pronto e ora inseguo altri obiettivi che potrebbero essere la Serie A con il Palermo".