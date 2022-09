Saric: “Palermo per me è un orgoglio. Il Barbera mi impressionava già da avversario”

"Trattativa lunga incide sul mio rendimento? E' stata abbastanza lunga, il mercato estivo dura tanto ed ognuno in questi casi si prende il proprio tempo. Soprattutto quando ci sono più squadre interessate. La trattativa l'ho vissuta in maniera particolare, ma non dipendeva da me la tempistica di chiusura. Cercavo di aspettare nella maniera più tranquilla, anche quando ero qui da avversario nella sfida contro l'Ascoli. Per il giocatore è difficile perché magari non ci si allena bene e sto cercando di recuperare ala condizione al meglio. Sono fiducioso che riuscirò ad entrare nel più breve tempo nella condizione migliore, anche grazie allo staff. Per me è un orgoglio essere qui, in una città ed una società ambiziosa. Mi dà carica e motivazione per fare sempre di più. Essere scelto mi dà la forza di dover fare sempre di più. Riuscirò a dare il 1100% del mio potenziale. Impatto con la realtà incredibile. Avevo ricordi del Barbera del passato mio qui da avversario. Sono rimasto davvero impressionato allora ed anche adesso. Con Corini e la squadra non ci conoscevamo e mi sto inserendo bene da mezzala. Gol? non sono mai stato un goleador, ho sempre curato l'aspetto che riguarda la manovra della squadra, Non è una mia caratteristica naturale l'aspetto realizzativo, ci devo lavorare e ci sto lavorando.