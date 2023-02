Saric: “Obiettivo? Consolidamento della categoria ma è giusto che i tifosi sognino”

Le dichiarazioni in sala stampa di Saric al seguito della vittoria con la Reggina

Dopo un inizio di campionato difficile, Dario Saric si è ripreso il centrocampo di questo Palermo . Visione di gioco, grinta ed abnegazione al servizio della formazione di Eugenio Corini , l'italo-bosniaco ha mostrato tutte le proprie qualità anche nella sfida interna vinta contro la Reggina per 2-1. Queste le dichiarazioni in sala stampa nel post partita di Saric:

"Sono felice. E' stata una partita tosta. Sicuramente fisicamente sto bene, sto inserendomi meglio negli schemi di gioco. Questa vittoria la vedo come un premio dopo il lavoro settimanale di tutto il gruppo. Sicuramente più passa il tempo, allenandoci e stando insieme si crea il gruppo, questo noi lo notiamo. Vincere e giocar bene, anche soffrendo, aiuta a creare gruppo, ad essere convinto nei propri mezzi. Cena di gruppo come la scorsa settimana? Ci dobbiamo ancora organizzare (sorride, ndr.), comunque tutto questo aiuta a creare gruppo e fare amalgama anche con i ragazzi appena arrivati nel mercato invernale che si sono integrati benissimo. Il nostro obiettivo è sempre il consolidamento della categoria, è giusto che i tifosi sognino e che ci diano una mano ed una spinta partita dopo partita, dopo, ad obiettivo raggiunto il resto si vedrà. Il mio ruolo da mediano più defilato? Non ho trovato difficoltà ad abituarmi a questa posizione, ho già fatto la mezzala sinistra e sono a disposizione del mister al massimo delle mie possibilità".