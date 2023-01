Saric: “Non ho ancora dimostrato mio valore. Sempre convinto di Palermo? Dico la mia”

L'apertura dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport propone un'intervista in esclusiva al centrocampista italo-bosniaco del Palermo , Dario Saric . L'ex Ascoli rappresenta il maggior investimento del City Football Group nella scorsa finestra di calciomercato dei rosanero ma il suo rendimento sul campo, almeno nelle prime uscite, non si è rivelato tra i migliori.

Questo uno stralcio delle dichiarazioni di Saric, non soddisfatto del proprio girone d'andata: "Con franchezza, sono il primo a essere consapevole di non aver dimostrato ancor il mio reale valore con questa maglia. [...] Purtroppo la mia preparazione precampionato non è stata ottimale e ho faticato a trovare la condizione. [...] Il Palermo ha fatto un investimento considerevole, è vero, ma ciò per me è solo motivo di orgoglio, nonché una costante motivazione per ripagare la fiducia con i fatti e nei risultati".