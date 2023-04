Saric: “La situazione non era facile ma il Parma non ha dominato. Era giusto il pari”

"Non era una partita da perdere. Avevamo preparato la partita così, abbiamo fatto la nostra partita. Avevamo tante defezioni, tanti infortuni, una situazione sicuramente non facile. Però chi ha giocato, e non giocava da tanto tempo, ha fatto la sua partita, ci ha aiutato tanto. Dispiace, perché alla fine non c'è stata una dominanza da parte loro. Una partita che doveva finire in pareggio, una gara molto equilibrata nonostante il Parma sia una squadra molto tecnica. Dispiace per quello, dispiace per noi, per i tifosi, per la città. Però siamo un grande gruppo, testa bassa e lavoriamo per inseguire ancora i risultati utili".