Saric: “Gol Parma? Dovevamo essere più bravi in marcatura. Playoff, ci crediamo”

"Il Palermo non muore mai? Sì, è un peccato. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni, abbiamo difeso bene. Purtroppo abbiamo preso gol, può succedere. Ma non ci scalfisce minimamente, noi siamo un grande gruppo e quando andiamo sotto lo dimostriamo perché non ci deconcentriamo mai. Rimaniamo sempre in partita senza farci prendere da nervosismi o da altre cose. E lo dimostriamo ogni partita, abbiamo sempre la forza di rimontarla quando andiamo sotto. Lo abbiamo fatto a Modena e lo avevamo fatto anche oggi, purtroppo non ci siamo riusciti fino alla fine. Non c'era il calcio d'angolo per il Parma in occasione del primo gol? Purtroppo ci sono queste situazioni, è l'arbitro a decidere se è calcio d'angolo o no. In questo caso ha dato il calcio d'angolo. Dovevamo essere più bravi in marcatura, dobbiamo lavorare più su quello che sulla scelta dell'arbitro. I playoff? Noi ci crediamo e ci crederemo sempre, finché ci saranno punti in palio noi li andremo a conquistare"