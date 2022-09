Saric: “Concorrenza a centrocampo stimola. Palermo un po’ caotica però…”

Parola a Dario Saric. Il centrocampista italo-bosniaco si è presentato alla stampa palermitana. Esordio sfortunato, tuttavia, per l'italo-bosniaco in quel di Reggio Calabria, prestazione più convincente contro il Genoa nella giornata successiva di Serie B. Insieme ai compagni Jacopo Segre e Leo Stulac costituirà il reparto di centrocampo titolare del Palermo, da molti ribattezzato come "la tripla S". Queste le sue dichiarazioni in sala stampa al "Barbera":