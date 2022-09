Saric: “Con Rinaudo mi sono sentito tantissimo, la volontà del club ha inciso molto”

Parola a Dario Saric . Il centrocampista italo-bosniaco si è presentato alla stampa palermitana, dopo aver già raccolto due presenze in maglia rosanero con le gare disputate contro Reggina e Genoa. Insieme ai compagni Jacopo Segre e Leo Stulac costituirà il reparto di centrocampo titolare del Palermo, da molti ribattezzato come "la tripla S". Queste le sue dichiarazioni in sala stampa al "Barbera":

"Sono venuto al Palermo perché voglio diventare importante con questa società. Spero di rimanerci per degli anni. Il fatto di essere al Palermo, nonostante l'interesse di altre squadre, mi da carica. L'affetto del pubblico e la voglia della società di volermi mi riempie di orgoglio. Obiettivo di squadra? Ci vuole tempo perché siamo una squadra nuova. Per noi è una stagione importante e stiamo trovando coesione ed unione partita dopo partita. Ne parliamo in spogliatoio e ci stiamo allenando bene per trovare la giusta amalgama nel gruppo. La ferma voglia della società di portarmi qui? Per me ha inciso tantissimo. Quando ti chiama il Palermo ed il calore dei tifosi era un incentivo in più di venire. Anche con il direttore Rinaudo mi sono sentito spessissimo. Sono felice di essere qui e quindi ha inciso tanto la determinazione del club. Ruolo? Giocando a tre il mio ruolo di mezzala è naturale, ma ad Ascoli ho giocato anche a due o anche trequartista. Però mi sacrifico per il bene della squadra dove c'è necessità"