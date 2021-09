Santana: “Sono felice, non vedo l’ora di iniziare. Porterò mio vissuto ai giovani”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa di Mario Alberto Santana, entrato a far parte del team di allenatori del settore giovanile

E' di pochi mesi fa fa la notizia relativa all' addio al calcio giocato di Mario Alberto Santana, tornato in rosanero nel 2019. Il fantasista, dopo una lunga riflessione, ha infatti deciso di appende gli scarpini al chiodo per dedicarsi interamente al nuovo ruolo di tecnico dei giovani . Durante la conferenza stampa di presentazione della stagione sportiva del settore giovanile rosanero, Mario Alberto Santana , ha parlato della sua nuova esperienza che si appresta ad iniziare.

"Sono molto felice, ho già iniziato ad andare al campo a vedere questi ragazzi, una nuova esperienza importante e cercherò di portare il mio vissuto a questi giovani calciatori. Nell’ultimo mese ho solo seguito il settore giovanile e non vedo l’ora di iniziare, preferisco parlare della mia nuova esperienza e non della prima squadra. Mentalmente sono molto più tranquillo e ho meno pensieri (ride ndr), mi sto riposando e mi sto godendo le mie bambine e la mia compagna. Non vedo l'ora di iniziare, cercherò sempre di dare il massimo per aiutare questi ragazzi come tra l'altro ho sempre fatto durante la mia carriera da calciatore".