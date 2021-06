Santana: “Pronto per questa nuova avventura. Ecco qual è il mio ricordo del cuore”

Parola a Mario Alberto Santana. E’ di pochi giorni fa la notizia relativa all’addio al calcio giocato di Mario Alberto Santana, tornato in rosanero nel 2019. Il fantasista, dopo una lunga riflessione, ha infatti deciso di appende gli...

E' di pochi giorni fa la notizia relativa all' addio al calcio giocato di Mario Alberto Santana, tornato in rosanero nel 2019. Il fantasista, dopo una lunga riflessione, ha infatti deciso di appende gli scarpini al chiodo per dedicarsi interamente al nuovo ruolo di tecnico dei giovani . A spiegare i motivi della scelta è lo stesso ex calciatore argentino durante la conferenza stampa odierna.

"Parlando con la società siamo arrivati insieme a fare la scelta migliore per entrambi, mi ha aperto le porte per questa nuova esperienza e quindi non posso che essere grato. Ora inizierò il corso (a luglio) e poi spero di poter iniziare il prima possibile, non voglio stare fermo troppo tempo. Cosa potrò trasmettere da allenatore? La mia idea è quella di riportare tutti quello che ho vissuto e arrivare ai ragazzi trasmettendo la maturità che ho messo in campo nelle ultime stagioni della mia carriera. Un giovane fa degli sbagli ma con accanto qualcuno con tanta esperienza può evitare di commetterli. Ricordo nel cuore? Ce ne sono tanti, andare in Coppa Uefa ad esempio è uno di quelli. Nel presente chiaramente il gol al Catania, qualcosa che ha significato tanto per me, per i tifosi e per la società. Qualcosa che ti porti dentro per tutta la vita".