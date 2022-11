Santana: “Palermo è tutto nella mia carriera, mi sento a casa. Gol al Catania…”

Parola a Mario Santana. L'ex fantasista del Palermo ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di SportsCenter affrontando temi riguardanti il suo passato in rosanero, avvenuto prima tra il 2002 ed il 2006, per poi ritornare al tramonto della sua carriera nel 2019, l'anno del fallimento in Serie D. L'argentino dopo una complicata stagione per i rosa da neopromossi in Lega Pro nel 2021, appese gli scarpini al chiodo, accettando pochi mesi più tardi il ruolo di collaboratore tecnico nello staff di Silvio Baldini con cui raggiunse la promozione in Serie B attraverso i playoff. Oggi il nativo di Comodoro prosegue negli stessi panni al servizio del mister Eugenio Corini. Di seguito le sue parole: