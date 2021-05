Santana: “Onorato la maglia, ma lasciato troppi punti per strada. Mio futuro? Rispondo così”

Il Palermo dice definitivamente addio ai playoff.

Si ferma ad Avellino la corsa del Palermo di Giacomo Filippi, costretto a salutare così il sogno promozione dopo il ko rimediato al “Partenio-Lombardo” deciso dalla zampata dell’attaccante biancoverde, Sonny D’Angelo. Inutile il successo maturato al “Renzo Barbera” dai rosanero, in virtù del miglior piazzamento in classifica degli irpini che ha decretato il passaggio degli stessi al prossimo turno degli spareggi promozione. Un ko all’indomani del quale, il capitano del Palermo Mario Alberto Santana, si è soffermato a parlare sbilanciandosi inoltre sul futuro.

“Non c’è rabbia, ma sicuramente abbiamo lasciato tanti punti all’inizio del campionato. Avevamo fatto tanti passo in avanti sia come squadre che come gruppo, abbiamo sbagliato all’inizio lasciando troppi punti per strada. Ho finito ieri di giocare anche perchè ci credevamo tantissimo e abbiamo dimostrato di poter fare paura chiunque. Purtroppo non siamo riusciti ma mi porto questi ultimi mesi dentro, abbiamo onorato questa maglia e penso che lo abbiamo fatto alla grande fino a ieri. Futuro? Questa società la ringrazierò sempre perchè mi hanno dato la possibilità di essere qui, non era facile pensare che io potessi dare una mano al Palermo. Ho voglia di continuare ma non è così semplice, devo parlare con la società e valuteremo cosa sarà meglio”.