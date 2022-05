Santana: “Abbiamo dimostrato chi siamo, crediamo alla B. Baldini? Per i ragazzi…”

Le dichiarazioni di Mario Santana, collaboratore del tencnico del Palermo Silvio Baldini, al termine della gara tra i rosanero e la Virtus Entella

Il Palermo espugna il "Comunale" di Chiavari e porta a casa la vittoria contro la Virtus Entella , nella gara valida per il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C . Doppio vantaggio rosanero firmato nella prima parte di secondo tempo con Luperini e Brunori , rete biancoazzurra firmata da Merkaj che accorcia le distanze. Al termine del match, Mario Santana , collaboratore del tecnico del Palermo Baldini , è intervenuto ai microfoni di Eleven Sport, di seguito le sue dichiarazioni:

"Risultato importante per la qualificazione. Abbiamo trovato una grande squadra ma abbiamo dimostrato chi siamo. Bella prestazione poi è arrivato anche il risultato. Crediamo alla Serie B e lo abbiamo dimostrato. Ogni partita è diversa. Avremo qualche giorno per recuperare e poi affronteremo la gara di ritorno che sarà ancora più difficile. Percorso? Credo che su questo il mister stia lavorando tanto. I ragazzi hanno una guida per fare questa crescita anche a livello umano. Oggi ci godiamo questa vittoria, domani torneremo al lavoro. La prossima è al Barbera, il nostro stadio, ma anche stasera i nostri tifosi si sono fatti sentire a Chiavari"