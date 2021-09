Sanseverino: “Palermo, avvio deludente. Attenti al Campobasso, 3 da tenere d’occhio”

Le dichiarazioni rilasciate da Giulio Sanseverino, prodotto del vivaio rosanero ed ex calciatore del Campobasso

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Campobasso . Il match, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C-Girone C , è in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Intervistato ai microfoni del "Giornale di Sicilia", il doppio ex di turno Giulio Sanseverino si è espresso in vista del prossimo impegno ufficiale.

Il centrocampista classe 1994, prodotto del vivaio rosanero, ha giocato con gran parte del calciatori che domani affronterà gli uomini di Giacomo Filippi . "Ho giocato lì a febbraio del 2020, poi con l’inizio della pandemia è stata interrotta la stagione, dunque per questo ho potuto fare solo quattro partite. Ma Campobasso è una piazza calda, affamata di calcio, con una società che ha fatto veramente bene in Serie D. Hanno confermato gran parte dell’organico e hanno un allenatore, Cudini, che reputo davvero molto preparato. Una squadra da non sottovalutare, assolutamente. È un avversario da tenere d’occhio, senza dubbio. Hanno pure una rosa completa, è una bella squadra. Faccio tre nomi: Dalmazzi in difesa, Vanzan sulla fascia sinistra e Candellori a centrocampo. Vanzan per me è uno dei migliori terzini del campionato, ha veramente tutto per fare bene. Candellori invece è da tenere d’occhio, è un centrocampista che ha forza e strappo", le sue parole.

PALERMO -"Non ho seguito tantissimo, ma ho visto che in estate il Palermo ha costruito una buona squadra per la categoria. Può soltanto migliorare, serve tempo però per capire quali siano gli obiettivi per questa stagione. Anche perché il campionato di Serie C non è una passeggiata, è un torneo complicato con tante concorrenti per la vittoria finale. Il Palermo lo ha già visto lo scorso anno. Se questo avvio di stagione può essere considerato una delusione per il Palermo? Un po’ sì, perché leggendo i nomi viene da pensare che il Palermo abbia allestito una squadra importante per il livello della Serie C. Vincere questo campionato, però, e lo ripeto, non è affatto semplice. Non è che puntando sui nomi si abbia la certezza di farcela. Secondo me, si vedrà nel lungo periodo chi uscirà fuori e sicuramente sarà così anche per il Palermo", ha concluso Sanseverino.