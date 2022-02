Sanremo, La Rappresentante di Lista in rosanero all’Ariston: “Forza Palermo!”

Il gruppo palermitano si è esibito, per la terza serata del Festival di Sanremo, rispettivamente con un abito e con uno smoking rosanero

Con "La Rappresentante di Lista", raggiungono il palco dell'Ariston anche i colori rosanero. Il gruppo musicale palermitano, per la terza serata del Festival di Sanremo , hanno sfoggiato un look inedito. Per Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, che si sono esibiti con la canzone "Ciao ciao", abito da sera e smoking a tinte rosa e nero.

Un dettaglio che non è passato inosservato a tutti i tifosi del Palermo sintonizzati su "Rai 1" per vedere esibire i 25 cantanti in gara per la più grande manifestazione canora d'Italia. Grande successo per il gruppo palermitano, piazzatosi al nono posto nella classifica di gradimento stilata ieri in base ai voti dalla sala stampa e del televoto.