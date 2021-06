Sampdoria Primavera, l’ex Palermo Angileri premiato come miglior difensore del torneo

Svincolato dopo il fallimento del Palermo, oggi Antony Angileri è uno dei punti fermi della Sampdoria Primavera

Stiamo parlando di Antony Angileri . Il giovane difensore classe 2001, originario di Alcamo, è stato premiato come miglior difensore del campionato Primavera negli Primavera Goleador Best Awards.

"Ho fatto qualche gol, è solamente fortuna dai. Il mister ha aiutato molto questo gruppo che non è partito benissimo. Abbiamo fatto tre partite male, poi il lockdown, ci siamo allenati alla grande in quei due mesi. Ora abbiamo raggiunto un obiettivo che la Samp non agguantava da tanti anni. Siamo concentrati su questi dieci giorni che mancano alla semifinale. Vogliamo fare bene. E' un gruppo veramente fantastico, uno dei migliori dove sono stato. Un gruppo unito, una famiglia, tutto questo grazie anche al presidente Ferrero che quando non può essere presente si fa sempre vivo con una chiamata. Lui è spettacolare", ha dichiarato dopo aver ricevuto il premio.