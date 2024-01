Sampdoria-Parma, Pecchia: “Loro hanno tanta qualità. Lavoriamo con entusiasmo”

Fabio Pecchia, tecnico del Parma, ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia della sfida contro la Sampdoria

Il Parma si prepara alla sfida ostica contro la Sampdoria al Ferraris. Alla vigilia della sfida ha rilasciato dichiarazioni FabioPecchia:

"Settimana corta, così come ha avuto la Samp. Abbiamo lavorato bene, c'è il giusto entusiasmo, , la giusta voglia di stare insieme, non vedo cose particolari da ravvisare. L'unico fuori dal gruppo era Ansaldi ma è in dirittura d'arrivo. Domani non ci sarà, per il resto la squadra è a disposizione".

FORMAZIONE - "Tante situazioni, tante scelte. Qualcuno può star meglio rispetto ad altri, che anche nel recupero dopo la sosta ha più energie. Tutto il gruppo sta bene. Sohm può essere un giocatore ad iniziare in zona centrale, avere un giocatore che può cambiare più posizioni è un vantaggio e ne tengo conto nella formazione iniziale".

SOHM - "Sta bene, poteva essere della partita con l'Ascoli, poi la gara si è messa in un modo e c'erano altre esigenze. Poteva anche partire dall'inizio. Il ragazzo sta bene, il rinnovo è una cosa positiva per lui e per l'ambiente. E' pronto, è in buone condizioni".

MIHAILA - "I rinnovi si fanno in due. Valentin domenica ha avuto un atteggiamento molto molto positivo, ha lavorato per la squadra, è andato sempre senza palla e ci ha permesso di essere verticali. Chiaro, alcune situazioni in cui può determinante possono saltare all'occhio, ma lui è in grado di farlo. Deve però tenersi stretto questo atteggiamento, quella voglia di lavorare con umiltà prima per la squadra, questa è la cosa che mi piace di più. La situazione di gol e assist lo ha dimostrato già, è in grado di farlo".

SAMPDORIA - "Al di là del momento, riconosco una squadra con tanti giocatori, soprattutto dal centrocampo in avanti, che hanno qualità, con il guizzo. Sanno giocare in velocità, anche con De Luca. Chiaro hanno tante assenze ma al di là di questo vedo una squadra con un'idea precisa, che vuole giocare ed essere protagonista".

SQUADRA - "Pensare che il Parma possa vincerle tutte con nonchalance, 4-0, allora sì che si possono creare equivoci. Ogni partita avrà una difficoltà precisa, particolare, ma il gruppo ha un'anima definita, un'identità tecnica e uno spirito. Poi ci sono partite in cui le cose vengono fatte diversamente, ma anche nell'ultima gara siamo andati sotto ma abbiamo lottato, recuperato, e al 95' abbiamo avuto l'opportunità di vincerla e colpisce la traversa. Io li vedo lavorare, il gruppo lavora sempre con entusiasmo e qualità, noi abbiamo bisogno di giocare. Più giochiamo più prendiamo continuità di palleggio e aggressività. Ora c'è la Samp poi penseremo alle altre".

