Sampdoria-Parma 0-3: ducali cinici e perfetti. Pecchia sempre più primo in classifica

Inizia la ventunesima giornata con l'anticipo tra Sampdoria e Parma. 0-3 il risultato finale. Primo tempo avaro di forti emozioni. Le due squadre si sono studiate cercando qualche iniziativa personale senza impensierire notevolmente gli avversari. Nel finale della prima frazione di gioco i ducali ne segnano due in tre minuti nonostante le cose migliori le abbia fatte vedere il club ligure. Al 41' la sblocca Man con un rigore assegnato dopo il consulto al Var. L'asse rumena porta al raddoppio con l'autore del primo gol che serve Mihaila che non sbaglia. Nella ripresa gli uomini di Pirlo cercano di ribaltarla ma non riescono. Al 70' Estevez firma il tris per i ducali. Nel finale la truppa ligure non riesce ad accorciare. Con questo risultato la formazione di Pecchia scappa sempre di più rimanendo capolista