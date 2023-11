Sampdoria-Palermo, secondo ko di fila per i rosanero. Gazzetta: “Segnali di crisi”

Dopo la sconfitta casalinga contro il Lecco, la squadra di Eugenio Corini perde per la prima volta anche in trasferta.

"Palermo, segnali di crisi". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla seconda sconfitta di fila in campionato rimediata al "Ferraris" contro la Sampdoria di Andrea Pirlo. Dopo 20 anni il Palermo torna a sfidare a Marassi i blucerchiati in Serie B e perde ancora per 1-0, grazie alla rete messa a segno nel primo tempo da Fabio Borini. "Un risultato identico all’ultimo precedente in B tra le due squadre". Si tratta del primo ko esterno per la squadra di Eugenio Corini. "Una gara, quella di ieri, in cui la squadra di Eugenio Corini è riuscita a rendersi pericolosa solo nel finale, disputando gran parte della partita al di sotto delle possibilità - soprattutto offensive - della rosa", si legge.