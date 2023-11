Sampdoria-Palermo, quote dei bookmakers: Corini favorito su Pirlo. Il segno X…

Equilibrio e leggeri favori del pronostico per i rosanero da parte dei bookmakers in vista della sfida di Marassi.

E' tempo di tornare in campo. Archiviata la sconfitta rimediata domenica pomeriggio fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera", il Palermo va a caccia del riscatto e di conferme. Sabato 4 novembre, alle ore 16:15, allo Stadio "Luigi Ferraris", gli uomini di Eugenio Corini sfideranno la Sampdoria in occasione della gara valevole per la dodicesima giornata di Serie BKT 2023-2024.

Venti i punti ottenuti fin qui dal Palermo. Uno score frutto di sei successi, due pareggi e due sconfitte rimediate in casa. Diciassette le reti messe a segno in dieci partite, otto i gol subiti. Numeri che proiettano i rosanero al quarto posto della classifica del torneo cadetto, ma con una partita ancora da recuperare rispetto a Parma, Venezia e Catanzaro. Occupa il terzultimo posto, invece, la Samp a quota sette punti. Frutto di due vittorie, tre pareggi e ben sei ko, l'ultimo rimediato lo scorso weekend contro il Sudtitol, oltre alla recente sconfitta in Coppa Italia per 4-0 sul campo della Salernitana. Undici i gol realizzati fin qui, sedici le reti incassate.

Al cospetto della squadra allenata da Andrea Pirlo, Corini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Mamadou Coulibaly e Francesco Di Mariano. Il primo è alle prese con una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra, mentre il numero 10 rosanero ha rimediato una lesione di primo grado al semimembranoso della coscia destra. Entrambi proseguono il percorso riabilitativo, così come Aljosa Vasic. L'ex Padova - fermo ai box - lunedì prossimo si sottoporrà ad un'ulteriore indagine strumentale. Torna tra i convocati, invece, Alessio Buttaro. Il tecnico della Sampdoria, invece, dovrà fare a meno di Lorenzo Malagrida, Nicola Murru ed Estanislau Pedrola, oltre ai lungodegenti Leonardo Benedetti e Alex Ferrari. Mentre restano da valutare le condizioni di Petar Stojanovic, che ieri ha lavorato in gruppo, e Antonio Barreca.

Quello di sabato sarà il 69° confronto tra Sampdoria e Palermo, che torneranno ad affrontarsi a distanza di quasi sei anni. L'ultima sfida risale al febbraio del 2017, in Serie A. Complessivamente i rosanero sono in leggero vantaggio: 22 successi contro i 21 dei blucerchiati, poi 25 pareggi. A Marassi, invece, il Palermo ha vinto otto volte, l’ultima dieci anni fa, nel 2013, sempre in A: 3-1 con gol di Ilicic, Garcia e Von Berger. Intanto, per i bookmakers sarà un match equilibrato. La vittoria della Sampdoria, analizzando le quote delle principali agenzie di scommesse sportive, oscilla tra 2.78 e 2.87. Quota tra il 3.25 e il 3.30 per il pareggio, mentre un'eventuale successo del Palermo è quotato da 2.45 a 2.50.

1 x 2 GOAL NO GOAL Snai 2.85 3.25 2.45 1.73 2.00 Planetwin365 2.78 3.25 2.48 1.73 1.99 Goldbet 2.85 3.25 2.45 1.68 2.05 Bet365 2.87 3.30 2.50 1.80 1.95

