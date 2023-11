Sampdoria-Palermo, La Repubblica: “Autocritica e orgoglio, Corini vuole ripartire”

"Autocritica e orgoglio, Corini vuole ripartire". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica" (edizione Palermo), che punta i riflettori sulla sfida Sampdoria-Palermo , in scena sabato 4 novembre alle ore 16:15 allo stadio "Luigi Ferraris". I rosanero, dunque, torneranno in campo sei giorni dopo la sconfitta rimediata al "Renzo Barbera" contro il Lecco . Un ko che brucia "ancora tantissimo", come testimonia l'analisi del tecnico Eugenio Corini in sede di conferenza stampa. La parola Sampdoria , infatti, è stata pronunciata "dopo 5 minuti di anatomia della disfatta del 'Barbera' a cui, domenica, hanno assistito in 25mila".

Prima lo stesso Corini"è tornato su cosa non ha funzionato contro il Lecco e in particolare nelle partite casalinghe", anche in vista del doppio impegno casalingo contro Brescia e Cittadella. L'allenatore rosanero, di fatto, ha ammesso "che qualcosa a livello tattico non ha funzionato per il verso giusto. A partire dall’equilibrio generale a centrocampo", nonostante Corini abbia "rivendicato le sue scelte di ruotare gli uomini a centrocampo senza molte gerarchie", si legge. Intanto, la partita di Marassi nasconde delle insidie e Corini ne è consapevole. "La Sampdoria è una squadra in crescita che ha battuto il Cosenza e ha perso in modo inaspettato contro il SudTirol, in una gara in cui stava vincendo. Hanno qualità e organizzazione con giocatori importanti come Vieira, Verre, Kasami, Borini, La Gumina", ha sottolineato il tecnico rosanero alla vigilia della gara.