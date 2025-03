Sampdoria-Palermo, i convocati di Dionisi: tornano Henry e Brunori, out Nikolaou

I convocati del tecnico rosanero per la sfida contro la Sampdoria

Sono stati diramati i convocati di Dionisi per la sfida contro la Sampdoria: torna dalla squalifica Brunori e dall'infortunio Henry, non sarà disponibile invece Nikolaou per la riacutizzazione della sintomatologia infiammatoria a una caviglia. Il greco si unisce a Di Mariano, Gomis e Di Bartolo nella lista degli indisponibili. Squalificato Ceccaroni.