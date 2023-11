Sampdoria-Palermo, Gazzetta: “Bivio Marassi, servono i 3 punti per uscire dai guai”

"Che bivio a Marassi: Samp e Palermo, servono i 3 punti per uscire dai guai". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Luigi Ferraris". Sampdoria e Palermo si affronteranno in occasione della gara valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B dopo le due sconfitte rimediate rispettivamente contro Sudtirol e Lecco . "La classifica le vede distanti, ma la preoccupazione le avvicina. [...] L’ultimo turno è stato un disastro [...] Domani le due grandi del torneo si trovano di fronte con un po’ di agitazione, perché solo la vittoria farebbe mettere alle spalle questo brutto momento", si legge.

QUI SAMPDORIA - Nel dettaglio, in casa Samp "il tempo dell’attesa, della pazienza e degli alibi è quasi finito. [...] Serve una svolta per evitare un ribaltone. Ci sono responsabilità evidenti, non solo di Pirlo ma anche della dirigenza che ha costruito la squadra". Al momento, i blucerchiati occupano il diciottesimo posto in classifica a quota sette punti. La salvezza senza passare dal playout è distante cinque punti "e lo spettro della Serie C non è più solo un cattivo pensiero". Uno score frutto di due vittorie, tre pareggi e ben sei ko, con sette reti incassate nelle ultime due partite. In casa, inoltre, la Samp ha perso quattro volte su cinque. "E la tifoseria inizia a rumoreggiare". Intanto, Manfredi starebbe sondando nuovi soci, "ma il rendimento della squadra influisce anche in questo senso. Un cambio tecnico non si può escludere. Ma si parla anche di un nuovo dirigente esperto che faccia da collante fra squadra e società", spiega la Rosea.