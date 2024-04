Sampdoria, esodo blucerchiato verso Palermo: attesi un migliaio di tifosi al Barbera

Sarà ancora esodo di tifosi blucerchiati per la sfida tra Palermo e Sampdoria in programma sabato pomeriggio al "Barbera".

Sale l'attesa per la sfida tra Palermo e Sampdoria, in programma sabato alle 16.15 al "Renzo Barbera" e valida per la trentaduesima giornata di Serie B. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è pronto un esodo dei tifosi blucerchiati proprio per la trasferta di sabato contro i rosanero di Mignani.