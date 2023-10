Salvarezza: “Henderson in B solo per il Palermo. Ecco cosa dice del Barbera”

SU HENDERSON -"Per lui che è scozzese e come idea ha un attaccamento anche emotivo al club, questo è un elemento importante. È felicissimo, davvero. E si è integrato bene nel gruppo. Come è nato il trasferimento? L'Empoli aveva esercitato l’opzione di rinnovo molto prima del termine ultimo, il ragazzo ha fatto la preparazione e un'amichevole giocando molto bene. Alla prima di campionato però è andato in panchina e a quel punto ha avuto qualche dubbio. È un ragazzo che per la squadra per cui gioca dà l’anima. Così è venuta fuori l’opportunità Palermo ed è stato contento della chiamata. Aveva alcune richieste anche dalla A. Non voleva andare in B, tranne che al Palermo".