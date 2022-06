Salernitana, si punta all’ex Palermo Migliaccio come responsabile dell’area tecnica

In seguito alla miracolosa salvezza della Salernitana , e l'ingresso in società di Morgan De Sanctis nel ruolo di direttore sportivo, il patron granata, Danilo Iervolino si appresta ad inserire nell'organigramma societario anche un responsabile dell'area tecnica. A quanto riferisce TMW, il nome principale è quello dell'ex centrocampista di Atalanta e Palermo , Giulio Migliaccio .

Il classe 1981 vestì la maglia rosanero tra il 2007 ed il 2012, rimanendo nei cuori del pubblico siciliano per la sua grinta e la sua professionalità messa sempre a disposizione della squadra. Con la maglia del club di Viale del Fante è sceso in campo 176 volte siglando 10 reti e 9 assist. Per il campano si prospetta un ritorno nella propria regione d'origine, visto l'interesse dei salentini per una figura dimostratasi valida e capace nell'ultimo periodo passato nel settore giovanile della Dea, squadra con cui appese gli scarpini al chiodo nel 2017.