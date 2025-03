Salernitana-Palermo, i convocati: torna Di Mariano, assente Di Francesco. Convocato un primavera

​Sono stati diramati i convocati di Dionisi per la sfida contro la Salernitana: tornano a disposizione Di Mariano e Sirigu, mentre Pierozzi rientra dopo aver scontato la squalifica. Non saranno della gara, invece, Di Francesco, Nikolaou e Gomis, tutti out per infortunio. Squalificato Verre, escluso Di Bartolo.​