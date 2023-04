Sala: “Quello che il City Group vuole creare è sotto gli occhi di tutti. Goal…”

Ancora una gara senza vittoria per il Palermo , che al "Barbera" impatta sull'1-1 contro il fanalino di coda Benevento . Vantaggio rosanero firmato da Sala , a cui ha risposto poco dopo Farias per i sanniti. Primo gol in campionato per il numero 3 della compagine di Corini , tornato titolare dopo le panchine delle scorse gare. Al termine del match, Sala è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Chiusura sul secondo palo in fase offensiva? Il mister e lo staff mi sta tartassando da inizio anno. Giocando a cinque devo migliorare questa cosa, al giorno d'oggi è fondamentale realizzare anche qualche gol. Oggi abbiamo preso un punto che non è da buttar via. Tiro del secondo tempo? Sarebbe stata un'apoteosi, segnare sotto la curva stracolma mi avrebbe dato ancora più slancio per queste ultime partite. All'interno del gruppo siamo carichi e uniti e non vediamo già l'ora di andare ad affrontare la prossima trasferta. Quando parlo di stagione difficile mi riferisco alle problematiche fisiche avute, sono sempre stato un giocatore disponibile a livello fisico ma quest'anno ho dovuto cambiare un pò il mio modo di vivere la stagione. Sono stato tanto tempo lontano dalla squadra e mentalmente non è stato facile. Sono soddisfatto del modo in cui sono rientrato ogni volta, con una buona condizione fisica. Anche oggi sono riuscito a giocare 90' minuti con questo caldo. Dalla stagione difficile si può trarre qualcosa di positivo per migliorare. Il gol è stato un premio che qualcuno ha voluto riservarmi, spero di regalare tante gioie a questi tifosi. Dal primo giorno in cui sono arrivato sento addosso questa maglia incredibile. Mi piacerebbe restare il prossimo anno, è sotto gli occhi di tutti quello che il City Group vuole creare. Ci sono momenti della vita in cui passano dei treni importanti e se uno è bravo a coglierli può cambiare le sorti di una carriera e di quello che ne consegue. Un boato come quello di oggi non posso sentirlo da altre parti"