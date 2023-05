Sala: “Playoff? Abbiamo una grande chance. Cagliari top, ma noi non siamo da meno”

Dopo l'importante successo maturato contro la Spal, che ha consentito al Palermo targato City Football Group di insediarsi al settimo posto in graduatoria in Serie B, in piena zona playoff, l'esterno mancino della compagine di Corini, Marco Sala ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero.

"Sicuramente se ci avessero detto qualche settimana fa che ci saremmo trovati settimi da soli a due partite dalla fine sarebbe stato difficile, invece abbiamo visto che tutte le squadre fanno fatica, noi l’abbiamo fatta prima e c’è chi la sta facendo adesso. Arrivare prima delle ultime due in una posizione di vantaggio ci permette di non fare calcoli, quindi andiamo a Cagliari, poi col Brescia in casa. Ma pensiamo una partita alla volta, sappiamo di avere in mano un’opportunità importante adesso. Abbiamo consolidato la salvezza matematica, adesso possiamo ambire a qualcosa di più. Sicuramente il Cagliari è tra le squadre più forti del campionato dal punto di vista della rosa, penso non abbia nulla da invidiare anche a chi è già andato in Serie A matematicamente. Sappiamo di affrontare una squadra fortissima che con Ranieri ha svoltato anche dal punto di vista dei risultati e penso che in casa non abbiano mai perso col nuovo allenatore. Sappiamo che troveremo un ambiente che, come il nostro, è carico e pieno di gente che li spingerà dal primo all’ultimo minuto, però abbiamo sempre dimostrato con le grandi squadre di giocarcela a viso aperto. Andremo lì con questo intento e faremo la nostra partita".