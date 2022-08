Sala: “Parlare di obiettivi ora è esagerato, intanto dobbiamo mantenere la categoria”

Marco Sala , il nuovo quarto basso di sinistra del Palermo FC , si è presentato ufficialmente alla stampa locale in conferenza, arrivato in Sicilia con la formula del prestito con diritto di riscatto con l'opzione del contro-riscatto da parte del Sassuolo . Dopo aver giocato a Torino con la maglia rosanero, il difensore rimedia un infortunio nel corso della prima giornata di Serie B contro il Perugia, restando ai box per le successive due gare. Questa la conferenza stampa di presentazione di Sala:

"Il Palermo deve avere come primo obiettivo quello di consolidare la categoria. C'è una nuova società e bisogna mettere le basi per poi consolidarsi negli anni a venire. Bisogna mantenere la Serie B, parlare di obiettivi ad agosto è forse anche esagerato. Dobbiamo pensare partita dopo partita, ci sono piazze davvero importanti. Nei miei quattro anni in B non ho mai visto tutte queste piazze così importanti in cadetteria come Bari, Genova e Palermo. Sarà un campionato difficile, ma come squadra saremo pronti ad affrontarlo".