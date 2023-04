Sala: “Nazionale? Belli gli anni con l’Under21, ma ora in testa ho solo il Palermo”

“Ho legato con tutti i compagni, in particolare con Damiani con il quale spesso andiamo a cena insieme. Ascolto sempre le stesse canzoni, nella vita di tutti i giorni ascolto musica di tutti i generi. Non sono molto legato a un genere particolare. Concerto? Mi piacerebbe andarci, non l’ho mai fatto causa Covid. Nella lista delle cose da fare c’è il concerto ad esempio di Eros Ramazzotti. Cibo? Città pericolosa (ride ndr), cibo spettacolare ma non segue la linea di un ragazzo che vuol fare sport ma nel giorno libero qualcosa si assaggia. Nazionale? Gli anni con l’Under21 sono stati meravigliosi ma ormai fanno parte dei ricordi. Nella mia testa c’è solo il Palermo”