Sala: “Il club ha fatto acquisti top. Mateju, rinforzo di esperienza, concorrenza…”

Giornata di presentazione ufficiale per Marco Sala . L’esterno basso mancino, ex Spal e Crotone , ha già fatto il suo esordio con il Palermo FC nel corso del match interno contro il Perugia , vinto dalla compagine rosanero di Eugenio Corini per 2-0. Di seguito le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal calciatore classe 1999.

"Nuovi rinforzi e concorrenza Mateju? La società ha fatto acquisti importanti. Tutti i ragazzi che sono arrivati hanno tanta esperienza. Io penso che parlare di moduli sia riduttivo, quello che conta è l'interpretazione. L'importante è come aggrediamo la partita, come entriamo in campo e come ci scambiamo di posizione. Concorrenza? Qualcosa di bello e che dà stimoli. Allenarsi tutti i giorni pensando di doversi guadagnare il posto è qualcosa che ti spinge a superare i tuoi limiti. Nazionale? Il percorso con gli Azzurri è stato qualcosa di meraviglioso. Sono stati cinque anni ricchi di soddisfazioni. Il biennio in Under 21 è stato incredibile, anche dal punto di vista personale. Purtroppo non siamo riusciti a vincere l'Europeo dopo aver perso contro il Portogallo. E' stato un biennio di alto livello, tanti giocatori con cui ho giocato sono già ad alti livelli in Serie A e spero di provare a raggiungerli. Mancini? E' presto, spero un giorno di essere all'altezza di meritarmi questa attenzione".