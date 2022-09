Sala: “Gruppo post Manchester ancora più compatto di prima. Concorrenza di Mateju…”

“Le cose più belle sono state sicuramente conoscere un nuovo modo di intendere il calcio. Abbiamo avuto tanto tempo per stare insieme e conoscerci meglio, adesso dobbiamo fare nostra questa esperienza e chiuderla anche in un cassetto sotto un certo punto di vista. Il nostro obiettivo in campionato è un altro” parla così Marco Sala alle colonne del Giornale di Sicilia, concentrandosi sul ritiro del Palermo in quel di Manchester all'Etihad Campus.