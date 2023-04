Sala: “Devo ancora realizzare che ho segnato, che boato! Fischi tifosi? Sono d’amore”

"Grazie per i complimenti. Oggi abbiamo fatto la partita, sia nel primo che nel secondo tempo. Abbiamo incontrato una squadra all'ultima spiaggia, guardando i risultati delle altre partite ho visto che ha vinto solo il Genoa e il Parma. Ogni partita in questo finale di stagione è imprevedibile. I punti contano di più, siamo rammaricati ma ogni punto non va buttato via. La classifica è identica a tre ore fa, manca una giornata in meno. I fischi sono d'amore, un secondo prima eravamo tutti a festeggiare. Era tutto bellissimo, poi un rimpallo di mano ci ha riportati sull'uno a uno. Siamo andati vicini ad un grosso risultato. Devo ancora realizzare il mio gol, è passato troppo tempo dall'ultimo. Ho sentito un boato incredibile e non ci ho capito più nulla. Mi sono passate davanti tante cose e i momenti difficili di quest'anno per via degli stop a livello fisico. Non è stato facile rimanere con la testa attaccata al campionato perché l'ultimo stop mi ha fatto davvero male a livello emotivo. Volevo tantissimo esserci per la squadra e per questo finale di stagione. Sento di poter dare qualcosa a questi colori e spero di averlo dimostrato oggi. Io e i miei compagni lasciamo l'anima in campo, ultimamente non gira bene ma dobbiamo continuare e essere fiduciosi già dalla prossima partita".