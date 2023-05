Sala: “Dato tutto contro la Spal. Tifosi con noi, fischi erano d’amore…”

"Contro la Spal è stata sicuramente una partita in cui abbiamo messo in campo tutta la voglia di tornare alla vittoria, mancava da un po’ e siamo contentissimi di esserci riusciti. Abbiamo fatto secondo me un’ottima prestazione. Dopo un primo tempo dominato in cui potevamo fare più di due gol, nella ripresa abbiamo gestito il vantaggio senza rischiare nulla, a parte il gol della Spal che ha riaperto la partita e ci ha fatto soffrire fino alla fine. Però come ha detto il mister dobbiamo chiudere prima queste partite per evitare che qualsiasi episodio le possa riaprire. Però era importante portare a casa i tre punti e ce l’abbiamo fatta. Dopo il gol contro il Benevento anche sabato è arrivata questa palla che ho messo per Matteo, poi la Lega ha deciso che si trattava di autogol. Sicuramente fa piacere, al di là delle prestazioni, entrare nelle azioni dei gol perché per un esterno, o per qualsiasi giocatore, è importante mettere numeri a referto. Diciamo che metà di questo assist me lo prendo. Però va bene così, la cosa importante è che la palla sia entrata. I tifosi? Come ho dichiarato dopo la partita col Benevento, secondo me si trattavano di fischi d’amore. E sabato ne ho avuto la conferma, perché questi fischi si sono tramutati in applausi fin dai primi minuti, fin dal riscaldamento, fin dalle prime azioni. Sicuramente siamo stati bravi a portare il pubblico dalla nostra parte, perché abbiamo fatto un primo tempo veramente martellante, non siamo mai usciti dalla loro metà campo, sicuramente i due gol hanno aiutato. Una liberazione, un po’ era rimasto l’urlo strozzato in gola all’ultimo minuto col Benevento. Siamo contentissimi di avere il pubblico dalla nostra parte per questo finale di stagione".